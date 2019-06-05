Китай предостерег своих граждан от поездок в США Вчера, 03:39 Цей матеріал також доступний українською Kode Susy 柯 / Flickr Предостережения будут действовать до 31 декабря Kode Susy 柯 / Flickr

Правительство Китая предупредило своих граждан о рисках поездок в США на фоне торговой войны между странами.

Соответствующие заявления обнародовали Министерство иностранных дел и министерство туризма и культуры КНР, сообщает DW.

МИД указало на дополнительные осложнения, которые создают в последнее время при въезде китайским гражданам правоохранительные органы США. В частности, могут иметь место дополнительные интервью на границе.

А китайское министерство туризма и культуры указало на большое количество убийств, ограблений и краж в Соединенных Штатах. Поэтому путешественников призывают разбираться по собственной безопасности и принять соответствующие превентивные меры.

Предостережение будут действовать до 31 декабря.

10 мая, в разгар переговоров о заключении торгового соглашения между США и Китаем, Вашингтон повысил с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $200 млрд в год. Решение коснулось более 5,7 тыс. Различных категорий товаров из Китая — от вареных овощей в рождественских огней и стульчиков для младенцев. Президент США Дональд Трамп объяснил такой шаг тем, что китайская сторона отказалась от обязательств, взятых на себя в течение нескольких месяцев переговоров. Глава Белого дома пригрозил, что Вашингтон продолжит подготовку к введению 25% -х тарифов на товары китайского импорта стоимостью еще $325 млрд.

В Китае с 1 июня ввели повышенные пошлины на ввоз американских товаров на сумму $60 млрд.