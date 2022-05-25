Китай призвал создать «зеленый коридор» для экспорта украинского зерна

25 мая, 09:38
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Китай призвал заняться этим вопросом все мировое сообщество (Фото:Greg Baker/Pool via Reuters)

Китай призвал заняться этим вопросом все мировое сообщество (Фото:Greg Baker/Pool via Reuters)

Власти Китая призвали обеспечить беспрепятственный экспорт украинского зерна, создав в кратчайшие сроки «зеленый коридор».

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Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время переговоров со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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«В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать прекращению огня как можно скорее, чтобы обеспечить зеленый коридор для экспорта зерна», — призвал китайский дипломат, добавив, что готов поддерживать связь со всеми сторонами для решения этого вопроса.

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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее выступил с предложением организовать международную военно-морскую операцию для вывоза украинского зерна из заблокированного РФ Одесского порта.

Издание The Times сообщило со ссылкой на свои источники, что официальный Лондон рассматривает возможность отправки в Черное море своих военных кораблей для сопровождения груза, однако в британском правительстве это позже опровергли.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Китай Российская агрессия Черное море Зерно Война России против Украины

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