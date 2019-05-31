Китай повысил пошлины на ряд американских товаров 31 мая, 23:53 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kai Pfaffenbach Пошлины, в частности, введены на лазеры REUTERS/Kai Pfaffenbach

Руководство Китая с 1 июня приняло решение повысить тарифы на американский импорт на сумму порядка 60 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь 25% пошлиной будут облагаться механические изделия, природный газ и косметика.

До 20% повышены пошлины на дерево и обрабатывающие инструменты.

10% пошлиной облагается стекло, лазеры и клапаны.

Таким образом руководство Китая ответило на пошлины, которые по отношению к китайским товарам ранее ввел президент США Дональд Трамп.

10 мая, в разгар переговоров о заключении торгового соглашения между США и Китаем, Вашингтон повысил с 10% до 25% пошлины на товары китайского импорта стоимостью $200 млрд в год. Решение затронуло более чем 5,7 тыс. различных категорий товаров из Китая — от вареных овощей до рождественских огней и стульчиков для младенцев. Президент США Дональд Трамп объяснил такой шаг тем, что китайская сторона отказалась от обязательств, взятых на себя в течение нескольких месяцев переговоров. Глава Белого дома пригрозил, что Вашингтон продолжит подготовку к введению 25%-х тарифов на товары китайского импорта стоимостью еще $325 млрд.

В Китае заявили, что с 1 июня введут повышенные пошлины на ввоз американских товаров на сумму $60 млрд.