Вертолеты и дроны. Китай поставляет России товары военной отрасли — The Telegraph 20 августа, 00:37 Си Цзиньпинь и Путин (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские компании получили десятки тысяч средств для войны из Китая. Речь идет о компаниях, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики.

Об этом говорится в расследовании The Telegraph.



Торговля между Китаем и Россией в этом году превысит 200 миллиардов долларов, что станет новым рекордом, подтверждает информация в указанной публикации. За последний год, объем экспорта товаров, которые имеют потенциальное использование в военной сфере, увеличился более чем втрое, с июня 2022-го по июнь этого года.

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По результатам расследования от агентства Molfar Global, уже за два месяца до начала войны Китай отправил в Россию тысячу дронов через компанию Shantou Honghu Plastics. Хотя эта компания позиционирует себя как оптового продавца детских игрушек, оказалось, что дроны были отправлены через подставную российскую компанию Самсон, чей уставный капитал равен всего 10 тысяч рублей.

Вскоре после начала войны в Украине, другая китайская компания Hems999 доставила в Россию два вертолета, а Tianjin Huarong Aviation поставила России четыре вертолета Airbus. Получателем была российская компания Уральский вертолет, которая работает на Росгвардию.

За период с начала 2022 года до первого квартала 2023 года китайские компании отправили более 50 оптических прицелов в более чем 50 российских компаний. Импорт этой продукции практически удвоился в 2022 году, составив 2,5 миллиона долларов. Компания Yiwu Wojie Optics Instrument отправила больше всего оптических прицелов (примерно 2500 штук) в российскую фирму CEK, которая ранее поставляла подобные товары для МВД России. Хотя в документах указано, что эти прицелы предназначены для охоты, существует подозрение, что они могут быть адаптированы для военного применения.

Кроме этого, экспорт титановых сплавов из Китая в Россию в 2022 году вырос почти вдвое по сравнению с 2021 годом, до 18 миллионов долларов. Эти материалы широко используются для производства военной техники, в частности самолетов и оружия. Титановые листы и стержни были поставлены из Китая на предприятие Старт, которое входит в состав государственной корпорации Ростех и специализируется на разработке зенитно-ракетных комплексов.

Кроме прямых поставок военного оборудования и материалов, Китай также может осуществлять поставки сырья в Россию через третьи страны. Есть указания, что Китай и Россия проводили тайные переговоры с Ираном о поставках перхлората аммония — химического вещества, которое может использоваться в производстве баллистических ракет. Если такая сделка была достигнута, она может быть оставлена вне официальных торговых реестров.

Западные СМИ ранее обращали внимание на то, что Китай, несмотря на заявленную нейтральность в войне России против Украины, может оказывать поддержку Москве в виде военного оборудования и оружия. Однако Китай отвергает все такие обвинения и будто остается на позиции нейтралитета.