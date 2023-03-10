Китай и война Путина. Как КНР может тайно поставлять летальное вооружение России — анализ CNN 10 марта, 11:26 Улан-Удэнский авиационный завод — одно из российских подсанкционных предприятий, которое получает запчасти из Китая (Фото:Улан-Уденский авиационный завод / Facebook)

В течение первого года полномасштабного вторжения России китайские государственные фирмы продолжали продавать оборудование российским оборонным подсанкционным компаниям, и агрессия РФ против Украины не снизила этот поток оборонного сотрудничества двух авторитарных режимов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анализ таможенной документации, которая доказывает, что ключевые компании в огромных военно-промышленных комплексах обеих стран продолжают свои многолетние отношения, «несмотря на ужас, который Москва развязала в Европе». Таможенные документы телеканал получил из двух наборов данных: один предоставлен компанией Import Genius, которая отслеживает данные российской таможни и документы об отправленных грузах, второй передал вашингтонский центр C4ADS, собирающий официальные таможенные записи из многих источников.

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Из расследования CNN стали известны следующие факты.

Зарегистрированная в Пекине оборонная компания Poly Technologies в течение 2022 года (по крайней мере до середины ноября) поставила не менее десятка отдельных партий грузов для Улан-Уденского авиационного завода, контрактного поставщика Вооруженных Сил РФ. Среди таких грузов были детали для вертолетов и радиооборудования для комплексов класса воздух-земля. На этот российский завод, являющийся поставщиком военных вертолетов, наложены американские санкции за его участие в путинской войне против Украины. При этом российское предприятие, являющееся давним торговым партнером пекинской Poly Technology, также продолжало присылать запчасти и даже несколько вертолетов в КНР в прошлом году.

Большинство деталей для вертолетов, которые китайская компания передала в Россию, могут быть использованы в вертолете Ми-171Е — это многофункциональный вертолет, который может использоваться для транспортных или поисково-спасательных целей. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импорт этой модели вертолетов из России более 10 лет назад.

По меньшей мере, три поставки от Poly Technologies могли быть предназначены для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш — военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен боевым вооружением и используется в войне Москвы против Украины.

Кроме того, в таможенных данных фигурируют еще две ключевые компании — китайская AVIC International Holding, контролируемая государственной Корпорацией авиационной промышленности Китая, и российская Объединенная двигателестроительная корпорация, являющаяся частью государственного оборонного гиганта Ростех и производящая, среди прочего, беспилотники. Двусторонняя торговля между ними за последний год включала запчасти к реактивным двигателям российского производства, в том числе и для двигателей, используемых в китайских истребителях.

Военные и эксперты безопасности объяснили СNN, что хотя в целом отправленные китайской фирмой в Россию детали «являются достаточно базовым оборудованием» для российской авиации и могли быть частью более ранних контрактов, такие хорошо налаженные сети «могут быть использованы, если Пекин предоставит прямую летальную поддержку военным усилиям Кремля».



В последние недели западные чиновники предупреждали, что Китай рассматривает возможность такого шага. Официальный Пекин отвергает это как «клевету» и настаивает на своем праве вести обычную торговлю с Россией, критикуя «односторонние» санкции против Москвы.

Главный вопрос для западных чиновников состоит в том, может ли Китай использовать существующие связи с Россией в оборонной сфере для поставок летальной помощи российской армии, которой не хватает боеприпасов и оружия.

CNN выяснил, что наблюдатели за внешней и оборонной политикой Китая уверены: лидер КНР Си Цзиньпин хорошо осознает репутационные и экономические риски, если его действия будут восприниматься как военная поддержка Москвы. Поэтому многие аналитики скептически относятся к тому, что Пекин пойдет на такой шаг, чтобы помочь России, имеющей собственное ядерное оружие.

«Россия в целом уже проигрывает эту войну. Однако это не поражение, который приведет к падению Путина и демократизации России, поэтому я не вижу причин для Китая делать сейчас больше, чем они делают», — сказал Алекс Габуев, старший научный сотрудник аналитического центра Фонд Карнеги за международный мир.

В настоящее время товары, которыми торгуют китайские и российские оборонные фирмы, не относятся к категориям вооружения и боеприпасов, в которых Россия нуждается больше всего, свидетельствуют проанализированные CNN данные. Китай также не единственная страна, которая продолжает закупки у России, несмотря на развязанную ею войну.

Сейчас позиция Вашингтона заключается в том, что любая компания, поставляющая товары российскому оборонному сектору, рискует попасть под вторичные санкции. Однако Китай может не особо беспокоиться о транзакциях, которые обнаружило проведенное CNN исследование торговых данных, объясняет Юнь Сунь, директор китайской программы исследований аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне. По его словам, компания Poly Technologies уже находится под американскими санкциями с 2013 года, так что у китайского правительства нет дополнительных причин, чтобы не выдавать ей разрешение на торговлю с российскими оборонными компаниями.

Сунь также констатировал, что выполнение Россией контрактных заказов на закупленное Китаем военное оборудование не удивительно. А вот товары, идущие в противоположном направлении, то есть в РФ, могут быть «реимпортированы Россией, чтобы компенсировать ее военное истощение», предупреждает эксперт.

Аналитики также предупреждают, что Москва и Пекин, очевидно, делают все, чтобы скрыть масштаб своего сотрудничества.

«Ни Китай, ни Россия не хотят, чтобы западная разведка знала о глубине и широте их стратегических договоренностей», — напоминает Александр Королев, старший преподаватель кафедры политики и международных отношений в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии. Если бы Китай оказывал летальную помощь России, добавил Королев, он «сделал бы все, чтобы это скрыть».

«И один из способов скрыть это — сделать так, будто это просто часть регулярного долгосрочного военно-технического сотрудничества, а не реакция на войну».