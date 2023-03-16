Китайские компании в 2022 году поставляли России винтовки и бронежилеты — Politico 16 марта, 21:42 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов. Об этом сообщает Politico в четверг, 16 марта, со ссылкой на агрегатор таможенных данных ImportGenius.

Один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков в КНР China North Industries Group Corporation Limited в июне 2022 года отправил российской компании Техкрим, также связанной с армией и кремлевским режимом, винтовки CQ-A, созданные по образцу М16, которые обозначили как «гражданские охотничьи ружья». Такое оружие использует военизированная полиция в Китае.



Видео дня

Согласно таможенным данным, российские компании также получили от китайских 12 партий запчастей для беспилотников и более 12 тонн китайских бронежилетов через Турцию. Также, как выяснило Politico, Китай поставляет российским компаниям оборудование «двойного назначения», которое тоже может быть использовано в войне против Украины.

Китайская компания Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI), которая находится под санкциями США, в ноябре-декабре 2022 года отправила российскому дистрибьютору комплектующие для дронов.



Таможенные данные также указывают на то, что в декабре 2022 года стране-агрессору удалось импортировать более 800 тонн бронежилетов на 10 млн долларов производства турецкой компании Ariteks. Большинство из них импортировали из Турции, некоторые — через ОАЭ. Также Россия импортировала бронежилеты китайской компании Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Politico также установило, что российская государственная компания Рособоронэкспорт с 2022 года импортирует микрочипы, тепловизоры и запчасти, такие как газотурбинные двигатели, «из разных стран от Китая до Сербии и Мьянмы».

В последние недели США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.