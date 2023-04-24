Проблемы с географией. Как посол Китая спровоцировал скандал, выразив сомнение в суверенитете постсоветских стран и статусе Крыма 24 апреля, 14:04 Сюжет NV Премиум Китаю пришлось оправдываться за заявления своего посла во Франции (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

21 апреля в интервью французскому каналу LCI посол Китая во Франции Лу Шае выразил сомнение в статусе оккупированного Россией Крыма и заявил, что бывшие советские страны якобы «не имеют действующего статуса в международном праве».

NV рассказывает о международном скандале, вызванном этим заявлением.

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21 апреля у китайского посла во Франции Лу Шае в эфире канала LCI спросили о его позиции по поводу оккупированного Крыма.

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