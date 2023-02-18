«Эта война не должна продолжаться». Китай пообещал в конце февраля обнародовать план урегулирования для Украины и РФ 18 февраля, 15:27 Глава МИД Китая Ван И (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Министр иностранных дел Китая Ван И анонсировал мирную инициативу с целью прекращения агрессивной войны России против Украины.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы кое-что предложим. И это будет китайская позиция по поводу политического урегулирования кризиса в Украине», — сказал глава МИД Китая.

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По словам члена политбюро центрального комитета коммунистической партии Китая Ван И, это должно произойти до конца февраля.

«Китай представит документ с изложением позиции по политическому урегулированию украинского вопроса. В документе мы повторим предложения, сделанные главой КНР Си Цзиньпинем, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, придерживаться целей и принципов Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию». , - сказал он во время Мюнхенской конференции безопасности.

Ван И добавил, что лидер Китая Си Цзиньпин на второй день после российского вторжения сказал, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров.

«Состоялись раунды переговоров в Беларуси и Турции. Мы видели текст рамочного потенциального соглашения. Однако процесс остановился. Почему это произошло, мы не знаем. Видимо, какие-то силы не хотели материализации мирных соглашений, какие-то интересы препятствовали», — заявил министр.

По словам Ван И, позиция Китая с тех пор не изменилась.

«Эта война не должна продолжаться. У конфликтов и войн нет победителей, их нельзя решить простым способом — противостояния надо предотвращать», — подытожил глава МИД Китая.

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин выступит с мирной речью в годовщину полномасштабной войны России против Украины, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани.