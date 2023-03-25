Китай пока не передавал РФ летальное оружие — Байден

25 марта, 03:00
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Джо Байден (Фото:.instagram.com/marine_lepen)

Джо Байден (Фото:.instagram.com/marine_lepen)

Президент США Джо Байден сообщил, что Китай пока не предоставлял России летальное оружие для войны Украины

Об этом пишет Reuters.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Байден заявил, что пока нет фактов о передаче такого вооружения.

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«Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они еще такого не сделали, это не значит, что не будут, но они этого еще не сделали», — сказал Байден.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Джо Байден Россия-Китай Война в Украине Война России против Украины

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