Китай пока не передавал РФ летальное оружие — Байден 25 марта, 03:00 Джо Байден (Фото:.instagram.com/marine_lepen)

Президент США Джо Байден сообщил, что Китай пока не предоставлял России летальное оружие для войны Украины

Об этом пишет Reuters.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Байден заявил, что пока нет фактов о передаче такого вооружения.

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«Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они еще такого не сделали, это не значит, что не будут, но они этого еще не сделали», — сказал Байден.