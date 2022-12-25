В Китае заявили, что собираются углублять сотрудничество с Россией

25 декабря, 22:24
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Си Цзиньпин планирует углублять сотрудничество с Россией (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Си Цзиньпин планирует углублять сотрудничество с Россией (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Министр иностранных дел Китая Ван И подтвердил, что его страна собирается углублять связи с государством-агрессором Россией в 2023 году. Об этом сообщает AP в воскресенье, 25 декабря.

Во время выступления на конференции в Пекине по видеосвязи Ван И сообщил, что Пекин будет «углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом. Он также утверждал, что Китай «придерживается принципов объективности и беспристрастности» в вопросе «украинского кризиса», «не отдавая предпочтения ни одной из сторон».

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Глава МИД Китая обвинил США в ухудшении отношений между странами и заявил, что Пекин «решительно отвергает ошибочную политику США в отношении Китая».

Китай открыто не критикует РФ за полномасштабного вторжение в Украину, но в ноябре лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что потенциальное применение ядерного оружия Россией недопустимо.

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Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. Как говорили источники газеты, КНР хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Китай КНР Россия-Китай Ван И Война России против Украины

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