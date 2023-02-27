Китай не перейдет на сторону России. Огрызко объяснил планы Пекина 27 февраля, 19:32 Владимир Огрызко считает, что Китай не поддержит Россию, потому что ему это не выгодно (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV объяснил, почему Китай не встанет на сторону России.

В эфире Radio NV Огрызко подчеркнул, что китайский «мирный план» на самом деле лишь «перечень лозунгов, взятых где-то из устава ООН или еще какого-то международного документа, правильных, но не дающих ответа на главный вопрос: а кто же агрессор и кто должен нести ответственность за агрессию?»

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По словам бывшего главы МИДа, пока каждый пункт этого пплана не раскрыт и не расписан, это просто перечень определенных идей, но вовсе не план.

Он объяснил, сдержанное отношение к предложениям Китая со стороны Украины объясняется тем, что теперь, «когда Китай стоит на грани (помогать ли России, или не помогать), наша внешняя политика должна себя вести аккуратно и пытаться дипломатическими способами оттащить Китай от России, насколько это возможно».

Огрызко выразил мнение, что «Китай будет очень долго взвешивать и просчитывать плюсы и минусы того или иного своего действия».

«И думаю, завершится тем, чем должно завершиться, а именно тем, что Китай воздержится от резких движений. Потому что он прекрасно понимает экономические последствия для себя в том случае, если он эту красную линию поставки летального вооружения пересечет. Вовне будут идти такие всякие планы, будут разговоры о том, что "мы с Россией стратегические партнеры", что "мы будем усиливать наши экономические связи" и так далее. А вот реального перехода на российскую сторону не произойдет», — считает экс-глава МИДа.

Он также предположил, что в Китае будут искать способ поставлять оружие в РФ «через третьи и десятые руки», но скрыть это надолго не удастся.

«Даже если он (Китай - ред.) начнет поставлять какое-то вооружение, оно не перебьет то количество вооружения, которое Украина получит от Запада. А только себя поставит в позицию страны, которая будет серьезно санкционирована на Западе», — считает Огрызко.

Он напомнил, что европейцы и Северная Америка покупают китайские товары в очень больших количествах и, в случае введения санкций, страны Африки, Азии или Латинской Америки не смогут абсорбировать этот поток товаров.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» о полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, выступает против односторонних санкций и за противодействие применению ядерного оружия. В то же время, в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину и военные преступления страны-агрессора, а также не призывает к выводу российских войск.

Президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что реализация документа выгодна только России. Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

