«Коммунистическая суть даст о себе знать». Почему Китай полноценно так и не поддержит ось Москва-Тегеран — интервью с Романом Бессмертным 4 ноября, 17:26 Эксклюзив НВ Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Пекине, 4 ноября 2022 года (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Роман Бессмертный, дипломат, экс-посол в Беларуси, в интервью Радио НВ рассказал, стоит ли считать Беларусь оккупированной Россией и поддержит ли Пекин ось зла между Москвой и Тегераном и каковы цели Китая на данный момент.

— Мы с вами, по моему мнению, являемся свидетелями, как на наших глазах сформировался или формируется такой военно-политический союз. Это не только те страны, о которых я сейчас скажу, но они в основе этого военного союза, это Россия, Иран и Беларусь. <...> Территориально этот, по исторической аналогии, Тройственный союз можно назвать новейшей осью зла, как вы считаете?

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— В чем-то здесь действительно складывается. Но я под знаком вопроса поставил бы все это. Почему? Потому что, например, если говорить о совместном государстве Республики Беларусь и РФ, оно оформлено. Если говорить о ЕвразЭС, то он тоже оформлен, но туда, помимо Беларуси и России, входит еще и Казахстан. Если говорить об ОДКБ, то оно тоже оформлено, туда входит еще больше стран. Если говорить обо всем, что я сейчас сказал, оно действительно с самого начала задумывалось, как доминирование России.

И действительно, все, кто входил в ту или иную единицу, это такие доминионы России. И если говорить сейчас о какой-то оси, то на самом деле с точки зрения паритетности и современных представлений, представлений, скажем, прошлого века об осях, о союзах, о блоках, потому что мы очень хорошо знаем, что такое Антанта, Тройственный, Четверной союз, то можно говорить разве что об оси Москва-Тегеран. Потому что ось предполагает существование равных субъектов. Но назвать равными субъектами Минск и Москву никак нельзя.

Но это то явление, в котором нужно разделять общество и властную верхушку, захватившую власть. Это во-первых. Во-вторых, позвольте я подвергну сомнению тезис относительно того, что Беларусь «оккупирована». Так считает Лукашенко. Но так не думает подавляющее большинство граждан этого государства, потому что как бы он ни диктовал им волю, они считают и будут себя считать свободными.

И их трагедия только в том, что особенность Беларуси состоит в слабости элиты, которая никогда не выделяет себя. А если и выделяла, то лукашенковские режимы с ними очень быстро расправлялись.

В данном случае, простите меня за особые мои сантименты по отношению к Беларуси, я все-таки надеюсь, что нынешняя война и агрессия России против Украины, она создала новые условия и еще один шанс для Беларуси. И я надеюсь, что все вместе этот шанс Европа, соседи, белорусский народ, этот шанс используют и погонят оттуда Лукашенко.