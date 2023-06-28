«Почему бы и нет». Китайский дипломат впервые намекнул, что КНР готова поддержать деоккупацию Украины в границах 1991 года 28 июня, 12:17 Фу Цун с декабря 2022 года занимает должность посла Китая при Европейском Союзе (Фото:eu.china-mission.gov.cn)

Китай может поддержать устремления Украины к восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года, включая оккупированный Россией Крым.

Такой вывод сделал телеканал Al Jazeera на основе интервью посла КНР при Европейском Союзе Фу Цуна. Во время разговора с журналистами Al Jazeera и еще двух СМИ китайскому дипломату задали вопрос о поддержке целей Киева, которые включают возвращение всех оккупированных Россией украинских регионов.

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«Я не вижу [причин], почему бы нет („I don’t see why not“), — ответил на это Фу Цун, — Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому когда Китай наладил отношения с [странами] бывшего Советского Союза, именно об этом мы и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем».

Посол КНР в ЕС также подчеркнул, что уже высказанная позиция Китая по Украине «была очень четкой».

«Мы выступаем за мир и считаем, что важно как можно быстрее достичь мира путем решения разногласий за столом переговоров», — добавил Фу Цун. До сих пор Китай ни разу прямо не призывал Россию вывести войска из Украины и не поддерживал публично цель ВСУ освободить украинскую территорию до границ 1991 года.

В начале июня президент КНР Си Цзиньпин выразил поддержку «миротворческой миссии» лидеров африканских стран в России и Украине. Си назвал «хорошей инициативой» намерение лидеров ряда африканских стран посетить Россию и Украину для «содействия завершению конфликта как можно скорее».

Однако в апреле посол Китая во Франции Лу Шае спровоцировал международный скандал, когда в интервью французским СМИ выразил сомнение относительно статуса оккупированного Россией Крыма и заявил, что бывшие советские страны якобы «не имеют действующего статуса в международном праве». Реагируя на скандал, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин напомнила, что Китай после распада СССР был одной из первых стран, которая установила с бывшими советскими республиками дипломатические отношения.

Китай еще в феврале 2023 года обнародовал собственный «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия. В то же время в этой «позиции Китая» нет требования о выводе войск РФ с территории Украины.

Украина же настаивает на реализации украинской «формулы мира» из десяти пунктов, которую Владимир Зеленский представил на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

