Китай поддержал резолюцию Генассамблеи ООН с жесткими формулировками об агрессии РФ 1 мая, 16:49 Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Китай проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по отношению к России из-за вторжения в Украину. Ранее Китай обычно воздерживался при голосовании за подобные резолюции.

Результаты голосования опубликовал в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Голосование состоялось 26 апреля. Тогда резолюцию, посвященную сотрудничеству ООН с Советом Европы, поддержали 122 страны, среди которых Китай. Также за проголосовал и ряд других стран, которые считаются «дружественными» России, в том числе Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия.

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Инфографика: SergiyKyslytsya/Twitter

В документе в частности говорится о «беспрецедентных вызовах», которые стоят перед Европой «после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии» и содержится призыв «возместить ущерб», нанесенный̆ жертвам агрессии.

«Против резолюции проголосовали 5 известных борцов с правами человека — Россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР» — пишет Кислица.



Как сообщает Радио Свобода, война России против Украины не является главным предметом резолюции, поэтому неясно, является ли голосование Китая и других стран в ее поддержку сигналом изменения их позиции относительно действий России в Украине.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.