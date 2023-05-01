Китай поддержал резолюцию Генассамблеи ООН с жесткими формулировками об агрессии РФ

1 мая, 16:49
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Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Флаг Китая (Фото:PPPSDavid / Pixabay)

Китай проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по отношению к России из-за вторжения в Украину. Ранее Китай обычно воздерживался при голосовании за подобные резолюции.

Результаты голосования опубликовал в Twitter постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Голосование состоялось 26 апреля. Тогда резолюцию, посвященную сотрудничеству ООН с Советом Европы, поддержали 122 страны, среди которых Китай. Также за проголосовал и ряд других стран, которые считаются «дружественными» России, в том числе Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия.

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Инфографика: SergiyKyslytsya/Twitter

В документе в частности говорится о «беспрецедентных вызовах», которые стоят перед Европой «после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии» и содержится призыв «возместить ущерб», нанесенный̆ жертвам агрессии.

«Против резолюции проголосовали 5 известных борцов с правами человека — Россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР» — пишет Кислица.

Как сообщает Радио Свобода, война России против Украины не является главным предметом резолюции, поэтому неясно, является ли голосование Китая и других стран в ее поддержку сигналом изменения их позиции относительно действий России в Украине.

26 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Спикер МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что инициатором переговоров была украинская сторона. По ее словам, Китай направит в Украину и другие страны специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами относительно политического урегулирования» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

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Президент Украины 26 апреля также подписал указ о назначении бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Китай Российская агрессия ООН

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