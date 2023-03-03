Большая проблема Китая. Что осталось за кулисами встречи Лукашенко и Си — оппозиционер 3 марта, 14:46 Си Цзиньпин и Александр Лукашенко в Пекине, 1 марта 2023 года (Фото:cnsphoto via REUTERS)

Белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказал в интервью Radio NV о большой проблеме Китая в Беларуси, которую обсуждали лидер Китая Си Цзиньпин и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

Одной из ключевых тем обсуждения Латушко в эфире Radio NV назвал китайский проект Один пояс, один путь.

«В настоящее время жесткую позицию заняла Польша, Литва имеет самостоятельную позицию, направленную на то, чтобы физически перекрыть возможность экспортно-импортных операций через границу Беларуси с Польшей и Беларуси с Литвой, что очень существенно влияет на грузопотоки, если мы говорим о перевозке грузов большегрузным транспортом» , — объяснил белорусский оппозиционер.

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Он добавил, что Литва закрыла один из железнодорожных переходов, а руководитель Литовских железных дорог сказал, что готов закрыть все приемы грузов железнодорожным транспортом из Беларуси.

Кроме того, замминистра внутренних дел Польши заявил, что эта страна будет готова пойти на закрытие всех пунктов пропуска на границе. По словам Латушко, среди условий Польши, которые она выдвигает к Беларуси, — освобождение одного из лидеров польского этнического меньшинства Анджея Почобута, прекращение репрессий в отношении польского меньшинства, уничтожения польских кладбищ по указанию Лукашенко КГБ и освобождение белорусских политзаключенных.

«И сейчас ситуация очень напряжена на границе с точки зрения товарных потоков. Китайцы не могут не считаться с этим. Это уже приводит к определенным потерям, а риск потерь — миллиарды долларов. Представим, что на неделю-две-месяц перекроется грузопоток по этому проекту Один пояс, один путь. Это очень существенные потери. В этот проект вписалось 26 стран Европы и в мире — 148 стран. Здесь Беларусь играет ключевую роль с точки зрения страны транзита, транспортного связующего звена», — объяснил белорусский оппозиционер.

Он отметил, что эта тема появилась в итоговом заявлении после встречи Си Цзиньпина с Лукашенко, поскольку очень важна для Китая.

28 февраля белорусский диктатор Александр Лукашенко прилетел в Китай, чтобы встретиться с Си Цзиньпином.

Один пояс, один путь — глобальная стратегия развития инфраструктуры, принятая правительством КНР в 2013 году для инвестирования почти в 70 стран и международных организаций. Проект соединяет многие страны и регионы так же, как Шелковый путь. Он подвергся критике со стороны некоторых стран. Основная причина этого, по мнению аналитиков, — желание Китая создать монополистическую сверхдержаву.