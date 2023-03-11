Китай передавал России запчасти для военных вертолетов в обход санкций — CNN

11 марта, 03:03
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Большинство китайских деталей для вертолетов имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Большинство китайских деталей для вертолетов имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е (Фото:REUTERS/Florence Lo)

В 2022 году Китай отправлял детали для российских вертолетов военного назначения компании в РФ, которая находится под санкциями США. Китайский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере 12 грузов.

Об этом сообщает CNN.

Таможенные документы, которые попали в распоряжение журналистов, свидетельствуют, что в течение прошлого года Poly Technologies отправил по меньшей мере 12 грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса «воздух-земля», российской компании, на которую в США наложили санкции за причастность к войне против Украины.

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Большинство китайских деталей для вертолетов имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е. Три поставки также были отмечены, как детали российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Китай Санкции против России Россия-Китай Война в Украине Война России против Украины

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