Китай передавал России запчасти для военных вертолетов в обход санкций — CNN 11 марта, 03:03 Большинство китайских деталей для вертолетов имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е (Фото:REUTERS/Florence Lo)

В 2022 году Китай отправлял детали для российских вертолетов военного назначения компании в РФ, которая находится под санкциями США. Китайский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере 12 грузов.

Об этом сообщает CNN.



Таможенные документы, которые попали в распоряжение журналистов, свидетельствуют, что в течение прошлого года Poly Technologies отправил по меньшей мере 12 грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса «воздух-земля», российской компании, на которую в США наложили санкции за причастность к войне против Украины.

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Большинство китайских деталей для вертолетов имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е. Три поставки также были отмечены, как детали российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.