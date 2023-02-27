Пекин отреагировал на желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином 27 февраля, 11:11 Мао Нин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Реагируя на желание президента Владимира Зеленского встретиться с главой КНР Си Цзиньпином, в Пекине заявили, что «всегда поддерживали связь со всеми сторонами российско-украинского конфликта».

Соответствующую позицию озвучила спикер МИД Китая Мао Нин в понедельник, 27 февраля, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос относительно заявления Зеленского о планах поговорить с Си Цзиньпином, она заявила, что позиция Китая по полномасштабной войны РФ против Украины «последовательна и очень четкая».

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«Суть в том, чтобы призывать к миру, способствовать диалогу и способствовать политическому разрешению кризиса. Мы всегда поддерживаем связь с привлеченными сторонами, включая Украину», — сказали в МИД.

О намерении встретиться с Си Цзиньпином Зеленский заявил 24 февраля. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения.

Первый и единственный раз президент Зеленский и Си Цзиньпин говорили 13 июля 2021 года. Тогда в ходе телефонного разговора они обсудили борьбу с коронавирусом и торгово-экономические отношения между странами.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия. В то же время в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину и военные преступления страны-агрессора, а также не призывает к выводу российских войск.

Зеленский назвал положительным тот факт, что Пекин начал говорить об Украине. Однако президент не согласился с некоторыми пунктами документа.



Президент США Джо Байден отверг представленную позицию Китая, заявив, что реализация документа выгодна только России.

На протяжении года большой войны Китай воздерживается от критики РФ и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию». В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».

