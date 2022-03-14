Китай отрицает, что Россия обращалась к ним за помощью в войне против Украины 14 марта, 10:53 Цей матеріал також доступний українською В Китае заявляют, что Россия не обращалась к ним за военной помощью (Фото:Priscila Martins/flickr.com)

Представитель посольства Китая в США отрицает информацию о том, что Россия запросила у Пекина военную технику, чтобы поддержать вторжение в Украину.

Пресс-секретарь китайского дипломатического представительства на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию заявил: «Я впервые об этом слышу», сообщает Reuters.

По его словам, приоритетом Китая является предотвращение выхода напряженной ситуации в Украине из-под контроля.

Он добавил, что «текущая ситуация в Украине действительно сбивает с толку».

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Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь.



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