Китай оправдывается после заявлений своего посла, усомнившегося в суверенитете стран бывшего СССР. Интервью удалили 24 апреля, 11:27 Посол Китая во Франции Лу Шайе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

После скандальных заявлений посла КНР во Франции Лу Шайе, усомнившегося в суверенитете бывших советских республик, министерство иностранных дел Китая заявило, что на официальном уровне уважает их независимость.

Об этом спикер МИД Мао Нин сказала в понедельник, 24 апреля, пишет The Guardian.

По ее словам, Пекин уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и придерживается целей и принципов Устава ООН. Позиция страны по Крыму также не изменилась — Китай заявлял, что официально не признает оккупированный Россией полуостров ее частью.

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Как пишет Bloomberg, посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шайе, полную версию которого сначала опубликовало на китайском и французском языках в своем официальном аккаунте WeChat. На официальном сайте дипведомства его нет.

Ранее в интервью французскому каналу LCI Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР якобы «не имеют действующего статуса в международном праве», а комментируя свою позицию по поводу оккупированного Крыма, ответил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским».

«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — заявил посол.



После резонансных заявлений лидеры стран Балтии и Украины раскритиковали представителя Китая и требуют объяснений. Франция заявила о «полной солидарности» с суверенными странами бывшего СССР республик, а в Европарламенте призвали МИД страны выдворить китайского посла.