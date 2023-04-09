Китай в ходе учений отрабатывал окружение Тайваня — заявление Минобороны КНР

9 апреля, 01:16
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Учения Китая (Фото:mod.gov.cn)

Учения Китая (Фото:mod.gov.cn)

В субботу, 8 апреля, Вооруженные силы Китая провели военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали окружение острова.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны КНР.

Цель учений состояла в проверке возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией с помощью объединенной боевой системы.

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mod.gov.cn
Фото: mod.gov.cn
mod.gov.cn
Фото: mod.gov.cn
mod.gov.cn
Фото: mod.gov.cn
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Оперативные группы организовывали патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова. В ходе учений применялись эсминцы и фрегаты, которые выполняли задачи патрулирования в водах вокруг Тайваня, занимая выгодные позиции для ведения боя. Были также задействованы десятки истребителей J-16 и J-10C, чтобы отработать поддержание господства в воздухе.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Китай Тайвань

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