Китай в ходе учений отрабатывал окружение Тайваня — заявление Минобороны КНР 9 апреля, 01:16 Учения Китая (Фото:mod.gov.cn)

В субботу, 8 апреля, Вооруженные силы Китая провели военные учения вокруг Тайваня. Они отрабатывали окружение острова.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны КНР.



Цель учений состояла в проверке возможности захвата контроля над морем, воздухом и информацией с помощью объединенной боевой системы.

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Фото: mod.gov.cn

Фото: mod.gov.cn

Фото: mod.gov.cn

Оперативные группы организовывали патрулирование вокруг острова для формирования позиций полного окружения и сдерживания острова. В ходе учений применялись эсминцы и фрегаты, которые выполняли задачи патрулирования в водах вокруг Тайваня, занимая выгодные позиции для ведения боя. Были также задействованы десятки истребителей J-16 и J-10C, чтобы отработать поддержание господства в воздухе.