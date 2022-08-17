Китай отправил в РФ свой военный контингент для совместных учений

17 августа, 16:04
Кроме КНР и РФ, в учениях также примут участие Индия, Монголия, Таджикистан и Беларусь (Фото:mod.gov.cn)

Кроме КНР и РФ, в учениях также примут участие Индия, Монголия, Таджикистан и Беларусь (Фото:mod.gov.cn)

Китайские войска отправились в РФ для участия в совместных военных учениях Восток-2022.

Об этом в среду, 17 августа, сообщили в Минобороны КНР.

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Кроме Китая, в учениях примут участие и другие страны, в частности Индия, Монголия, Таджикистан и Беларусь.

«Цель — углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического взаимодействия между сторонами-участницами и усиление способности реагировать на различные угрозы безопасности», — говорится в сообщении.

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При этом Пекин уверяет, что данные военные маневры «не связаны с текущей международной и региональной ситуацией», вероятно, имея в виду российское вторжение в Украину и реакцию на него мирового сообщества.

По данным The New York Times, предыдущие совместные учения КНР и РФ прошли в мае.

Напомним, что Китай так и не присоединился к международным санкциям против кремлевского режима за вторжение российских войск в Украину, предпочтя нейтралитет в данном вопросе.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Китай Военные учения Российская агрессия Война России против Украины

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