Китай передал России во время войны дронов с запчастями на более чем $12 миллионов — NYT 21 марта, 14:14 Украинский военный тренируется управлять дроном в Запорожской области, 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

С начала развязной РФ полномасштабной войны против Украины Китай передал Москве беспилотников и комплектующих к ним на более чем $12 миллионов. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на данные российской таможни.



Как пишет газета, несмотря на то, что политика США помогла замедлить продажи дронов России, полностью остановить экспорт летательных аппаратов не удалось. Поставки продукции китайского производителя дронов DJI и ряда меньших компаний часто осуществляли через мелких посредников.

Видео дня

Всего с момента вторжения почти 70 китайских экспортеров продали Москве 26 различных марок беспилотников. Есть ли в таких дронах американские компоненты, как отмечает NYT, определить сложно.

«Официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные к России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь. Результатом является постоянные поставки новых беспилотников в Россию, которые попадают на линию фронта ее войны с Украиной», — пишут журналисты.

В 2020 году Министерство торговли США внесло DJI в черный список, запрещающий американским фирмам продавать технологии без специального разрешения. Однако эта мера не очень повлияла влияния на доминирование DJI в отрасли, а продукция компании, как свидетельствуют данные таможни, составила почти половину переданных России китайских дронов. Часть из них продала непосредственно DJI через свою дочернюю компанию — iFlight Technology.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.

