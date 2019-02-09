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Китай осудил визит индийского премьера в спорный регион

Сегодня, 11:09
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EPA

Нарендра Моди посетил штат Аруначал-Прадеш

Министерство иностранных дел Китая осудило визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в северо-восточный пограничный штат Аруначал-Прадеш, передает Reuters.

МИД Китая отмечает, что Пекин претендует на этот регион, и "решительно выступает" против деятельности индийских лидеров в нем.

Визит Моди был частью ряда публичных встреч в регионе, направленных на получение поддержки его партии накануне индийских выборов, которые должны состояться в мае.

Споры по поводу горной индокитайской границы тянутся с 1962 года, когда состоялась китайско-индийская. Этот вопрос до сих пор остается чувствительным для обеих стран.

Теги:   Китай Индия

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