Китай не будет закупать медоборудование из ЕС в ответ на ограничения Брюсселя

Китай не будет закупать медицинское оборудование из Евросоюза (Фото: oxu.az)

Китай ограничивает государственные закупки медицинского оборудования из Евросоюза стоимостью более 45 миллионов юаней (6,3 миллиона долларов) в ответ на ограничения ЕС.

Об этом заявили в Министерстве финансов страны, пишет Reuters в воскресенье, 6 июля.

Как сказано в материале, в прошлом месяце Евросоюз заявил, что запрещает китайским компаниям участвовать в государственных тендерах на закупку медоборудования на 60 миллиардов евро (70 миллиардов долларов) или более в год. ЕС принял такое решение, поскольку считает, что европейские фирмы не получают справедливый доступ на рынок Китая, пишет агентство.

«К сожалению, несмотря на добрую волю и искренность Китая, ЕС настаивает на том, чтобы идти своим путем, принимая ограничительные меры и выстраивая новые протекционистские барьеры. Поэтому у Китая нет иного выбора, кроме как ввести соответствующие ограничительные меры», — сказано в заявлении Министерства торговли Китая.

Как отметили в министерстве финансов, Китай также ограничил импорт медоборудования из других стран, которые содержат компоненты, произведенные в ЕС, на сумму более 50% от стоимости контракта. Эти меры вступили в силу 6 июля.

Reuters пишет, что 4 июля Китай сообщил о введении пошлин до 34,9% на коньяк из ЕС на пять лет.

В октябре 2024 года страны ЕС одобрили введение пошлин до 45% на электромобили китайского производства.

12 июня 2025 года издание Politico, ссылаясь на дипломатов, сообщало, что ЕС и Китай 24−25 июля проведут саммит на фоне экономической напряженности и новых американских тарифов. Одной из тем переговоров для Китая является стремление, чтобы ЕС отменил пошлины на электромобили.