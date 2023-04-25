Китай официально отмежевался от заявлений своего посла о суверенитете стран бывшего СССР и Крыме 25 апреля, 08:38 Посол Китая во Франции Лу Шайе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Посольство Китая во Франции назвало скандальные слова посла Лу Шайе о суверенитете стран бывшего СССР и Крыме его личным мнением, отмежевавшись от них.

Заявление опубликовали на сайте дипведомства.

В нем сказано, что слова посла по вопросу Украины были не политическими, а личными высказываниями во время теледебатов и их не нужно «чрезмерно толковать».

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Официальную позицию Пекина называют «неизменной и четкой». Там говорят, что КНР готова внести свой вклад «в политическое урегулирование украинского кризиса».

Также посольство заявило о последовательной позиции по суверенитету, независимости и территориальной целостности всех стран и о поддержке целей и принципов Устава ООН.



«После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими государствами. Китайская сторона уважает статус суверенных стран, возникших после распада Советского Союза», — заявили в дипведомстве.

Ранее в интервью французскому каналу LCI Лу Шайе заявил, что страны бывшего СССР якобы «не имеют действующего статуса в международном праве», а комментируя свою позицию по поводу оккупированного Крыма, ответил, что это «зависит от того, как смотреть на вопросы», а остров «сначала был российским».

«По международному праву даже страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, утверждающего их статус как независимых стран», — заявил посол.



После резонансных заявлений лидеры стран Балтии и Украины раскритиковали представителя Китая и требуют объяснений. Франция заявила о «полной солидарности» с суверенными странами бывшего СССР республик, а в Европарламенте призвали МИД страны выдворить китайского посла.