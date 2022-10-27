Китай объявил о «твердой поддержке» России под руководством Путина
Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)
Китай будет поддерживать РФ под руководством российского диктатора Владимира Путина и планирует усилить сотрудничество между странами.
Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.
По данным ведомства, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение», — сказано в сообщении МИД по итогам разговора двух министров.
Также в министерстве отмечают, что Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в разных областях и вывести его «на более высокий уровень».