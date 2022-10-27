Китай объявил о «твердой поддержке» России под руководством Путина

27 октября, 19:13
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Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Китай будет поддерживать РФ под руководством российского диктатора Владимира Путина и планирует усилить сотрудничество между странами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

По данным ведомства, министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

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«Китайская сторона будет твердо поддерживать российскую сторону под руководством президента Путина в объединении и ведении российского народа для преодоления проблем, устранения беспорядков, реализации стратегических целей развития и дальнейшего утверждения статуса России как крупного государства на международном этапе. Это законное право Китая и России осуществлять собственное развитие и возрождение», — сказано в сообщении МИД по итогам разговора двух министров.

Также в министерстве отмечают, что Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в разных областях и вывести его «на более высокий уровень».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия Владимир Путин Китай

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