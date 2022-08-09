Угроза блокады. Китай объявил о новых учениях вокруг Тайваня 9 августа, 11:35 Предыдущие учения китайской армии вокруг Тайваня завершились лишь 7 августа (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Китайские военные объявили на вторник, 9 августа, начало новых совместных учений военно-воздушных сил и флота страны в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как заявили в командовании армии КНР, целью учений является подготовка к операциям «блокады» и «совместной обороны» Тайваня.

В связи с этим Управление морской безопасности Китая выпустило навигационное предупреждение, ограничивающее вход в восточные воды острова Нансан в Чжаньцзяне в Южно-Китайском море с 8:00 до 18:00 на три дня с начала военных маневров.

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Пекин объявил о новых учениях всего через несколько часов после того, как глава Белого дома Джо Байден выразил сомнения, что КНР решится начать вторжение на Тайвань.

В свою очередь президент Центра новой инклюзивной Азии, аналитического центра в Малайзии Ко Кинг Ки считает, что подобные учения могут стать регулярными, чтобы у Китая была возможность напасть на остров в любой удобный момент.

«Пекин может превратить такие военные учения в реальные действия в любое время, когда сочтет это необходимым… Или просто сохранить свое нынешнее военное давление на Тайвань», — пояснил он.

Предыдущие учения китайской армии вокруг острова завершились лишь 7 августа. Их зона располагалась вокруг Тайваня и частично перекрывала участки, которые он считает своими территориальными водами.

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Обострение вокруг острова началось на фоне визита туда 2 августа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Это стало первым прибытием американского представителя столь высокого уровня с 1997 года.

Перед этим, 28 июля, лидер Китая Си Цзиньпин предупредил Байдена о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, заявив, что США «играют с огнем».

Тайвань является частично признанным государством, которое КНР называет своей территорией. Он управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать его. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.



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