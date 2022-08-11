Китай назвал США «главным виновником» российского вторжения в Украину 11 августа, 06:48 Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Спутник/Алексей Дружинин/Кремлин в REUTERS)

Китай назвал США «главным виновником» войны России против Украины. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй связал это с расширением оборонного альянса НАТО.

Об этом он сказал в интервью российскому агентству ТАСС, пишет Reuters.



Ханьхуэй обвинил Вашингтон в том, что «он загоняет Россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся интегрировать Украину в Европейский Союз в противовес Москве».

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"Как инициатор и главный виновник украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против России, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину", - сказал посол.

По его словам, цель США «истощить и раздавить Россию длительной войной и дубинкой санкций».

Издание отмечает, что слова посла похожи на оправдание России по поводу ее вторжения в Украину, которое привело к тысячам смертей и опустошению целых городов, а также заставило более четверти населения покинуть свои дома.

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