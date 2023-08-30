Индия выразила Китаю протест из-за карты, на которой спорная территория в Гималаях обозначена как китайская 30 августа, 11:19 Плато Аксай-Чин (Фото:Википедия)

Индия выразила дипломатический протест Китаю из-за публикации официальной карты, на которой Китай претендует на спорную территорию в Гималаях. Как сообщает Bloomberg, это свидетельствует о напряженности в отношениях между двумя странами накануне большого саммита G20, который состоится в следующем месяце.

На этой неделе Пекин опубликовал официальную карту, где части индийского штата Аруначал-Прадеш показаны под контролем Китая. Ранее, в апреле, Китай также переименовал 11 районов региона в часть южного Тибета. Аксай-Чин, контролируемое Китаем спорное плато в западных Гималаях, на которое претендует Индия, также было обозначено китайским.

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«Сегодня мы подали решительный протест по дипломатическим каналам китайской стороне относительно так называемой „стандартной карты“ Китая 2023 года, которая претендует на территорию Индии. Мы отвергаем эти претензии, поскольку они не имеют под собой никаких оснований», — заявил представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи в своем заявлении поздно вечером во вторник.

Китай выпустил карту, чтобы издатели и компании имели официальную версию, на которую можно ссылаться. Иностранные фирмы иногда имеют проблемы с китайским правительством из-за того, как они используют карты. В прошлом году компания Seven & i Holdings Co., базирующаяся в Китае, была оштрафована за то, что на своем сайте определила Тайвань как независимое государство.

Последнее обострение произошло через несколько дней после того, как президент Си Цзиньпин и премьер-министр Нарендра Моди кратко выступили на саммите БРИКС в Йоханнесбурге с просьбой к чиновникам работать над решением пограничного спора, длящегося уже третий год.

Китай и Индия имеют общую границу длиной 3488 километров. Из-за смертельного столкновения в мае 2020 года страны оказались в худшем территориальном конфликте за последние сорок лет. Несколько раундов переговоров мало поспособствовали снижению напряженности — тысячи военных, ракет и истребителей до сих пор размещены вдоль гималайской границы.

Си и Моди в основном избегали прямых переговоров с начала спора. Ожидается, что Си будет участвовать во встрече лидеров G-20, которая состоится в Нью-Дели 9−10 сентября. Накануне встреч в Южной Африке и Индии китайское и индийское командование договорились интенсивно работать над решением территориального спора.