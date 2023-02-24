«Могли остановиться уже на первом пункте». В Белом доме отреагировали на «документ с позицией» Китая касательно войны РФ против Украины 24 февраля, 09:42 Салливан озвучил первую реакцию на обнародованный Китаем документ по войне в Украине (Фото:Kevin Lamarque/Reuters)

Китай в своем «документе с позицией» касательно войны РФ против Украины мог бы ограничиться только первым пунктом, где говорится об уважении суверенитета всех стран.

Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по безопнаости Джейк Салливан, пишет CNN.

«Моя первая реакция на этот план такова: они могли бы остановиться на первом пункте, который заключается в уважении суверенитета всех стран. Эта война могла бы закончиться завтра, если бы Россия прекратила нападать на Украину и вывела свои войска», — отметил он.

Видео дня

Салливан также добавил, что эта война — личный выбор российского диктатора Владимира Путина.

«Украина не нападала на Россию, НАТО не нападало на Россию, Соединенные Штаты не нападали на Россию. Это была война по выбору Путина», — резюмировал он.

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов.

В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия.

В то же время в своей позиции КНР не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину и военные преступления страны-агрессора.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

В начале января Financial Times со ссылкой на пять высокопоставленных чиновников заявляло, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал Китай о своих планах полномасштабного вторжения в Украину. Один из чиновников сообщил, что Путин ближе всего подошел к тому, чтобы проинформировать Си Цзиньпина, сказав, что Россия «не исключает принятия любых возможных мер, если произойдет нападение на российскую территорию».