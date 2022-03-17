«Попытались бы предотвратить». Посол Китая в США заявил, что Пекин не знал о планах России напасть на Украину 17 марта, 03:40 Цей матеріал також доступний українською Посол Китая в США (Фото:Qin Gang / Twitter)

Посол Китая в США Цинь Ган заявил, что Пекин попытался бы предотвратить нападение на Украину, если бы знал о планах России.

Об этом он написал в колонке для Washington Post.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Китай был осведомлен о планах России напасть на Украину. Газета New York Times писала, что в начале февраля высокопоставленные китайские чиновники попросили высокопоставленных российских коллег не вторгаться в Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине. Также NYT сообщила, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь.

«Позвольте мне ответственно заявить: утверждения, что Китай знал, согласился или молчаливо поддержал эту войну, являются чистой дезинформацией. Все эти заявления служат только цели переложить вину и облить грязью Китай», — написал посол Китая в США.

Он добавил, что в Украине на момент начала вторжения находилось более 6000 китайских граждан. Кроме того, Китай является крупнейшим торговым партнером как России, так и Украины, и крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире.

«Конфликт между Россией и Украиной не идет на пользу Китаю. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его», — заверил посол.

Китай считает, что суверенитет и территориальная целостность всех стран, в том числе и Украины, должны соблюдаться, добавил он.

Посол не стал отрицать опасения, что Китай может напасть на Тайвань, назвав «тайваньский вопрос внутренним делом Китая».

Он отметил, что Китай выступает за мир в Украине и «готов сделать все, что в наших силах».

«Наша конечная цель — положить конец войне и поддержать региональную и глобальную стабильность», — резюмировал Цинь Ган.

Ранее США предостерегли Китай от предоставления военной или финансовой помощи России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Советник президента США Джейк Салливан предупредил Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций из-за войны против Украины. По данным США, «КНР фактически знала до того, как произошло вторжение в Украину, о планах Владимира Путина», однако, вероятно, не понимала потенциальных масштабов происходящего, сказал Салливан.



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