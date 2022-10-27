Сунгуровский: Китай вообще не видит Россию как действенную силу в послевоенном мире 27 октября, 20:29 Си Цзиньпин делал ставку на Путина как на инструмент борьбы с США, считает эксперт (Фото:REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Пекин изначально делал ставку на РФ в войне в Украине, чтобы посмотреть, как Вашингтон может отреагировать на такое же поведение относительно Тайваня. Теперь китайский лидер Си Цзиньпин дает понять диктатору Владимиру Путину, что поддержки КНР у того не будет, заявил в интервью НВ директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.



Кремль рассчитывал на помощь Китая и его сателлита КНДР, говорит эксперт. Но Пекин, учитывая нынешнее состояние России, не очень-то хочет ей помогать.

"Дело в том, что в послевоенном мире Пекин будет рассчитывать на свою мягкую силу для продвижения экономических и политических проектов. А для этого источники конфликтов ему не нужны. То есть Китай вообще не видит Россию как действенную силу в послевоенном мире. Поэтому делать ставку на Москву сейчас очень сомнительно», — считает Сунгуровский.

Видео дня

Реакция США на вторжение РФ в Украину убедила главу КНР Си Цзиньпина, что аналогичное поведение в отношении Тайваня также будет иметь последствия, полагает директор военных программ Центра Разумкова.

«А ведь Китай довольно гибкий и хитрый субъект, там совсем иная философия жизни. И расчет Путина на то, что великий Си ему поможет, с самого начала подвергался сомнению, а сейчас он получил фактически прямой ответ: никакой поддержки не будет», — сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас Путин может рассчитывать разве что на Иран и его прокси, например ливанское экстремистское движение Хезболла.

16 сентября заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня до 2027 года.

Ранее США одобрили продажу вооружений Тайваня на 1 млрд долларов. В Пекине заявили об угрозе отношениям между Штатами и Китаем.

16 октября лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз пригрозил Тайваню . Он заявил, что никогда не будет обещать себе «отказаться от применения силы» по отношению к острову.

КНР никогда напрямую не одобряла агрессию Путина против Украины. Однако 27 октября в Пекине заявили о «твердой поддержке России».