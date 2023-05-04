«Голосовали за текст, а не абзац». Китай отмежевался от признания России агрессором в резолюции ООН 4 мая, 10:03 Флаг Китая (Фото:johnnycui/pixabay)

Китай заявил, что не поддерживал конкретную формулировку «агрессия со стороны России» из резолюции Генассамблеи ООН, за которую проголосовал на прошлой неделе, и позиция по развязанной против Украины полномасштабной войне неизменна.

Об этом постоянное представительство КНР при ООН сообщило, ответив на запрос газеты South China Morning Post.

Там заявили, что голосовали «за весь текст, а не за конкретный абзац».

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«Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась, и позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором между лидерами двух государств», — заявили в миссии.

26 апреля Пекин проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, посвященную сотрудничеству ООН с Советом Европы. В ней упоминают Россию как агрессора из-за развязанной против Украины войны. Ранее Китай обычно удерживался во время голосований за подобные резолюции. Также среди 122 стран, которые голосовали «за», Казахстан, Армения, Индия и Бразилия.

В тот же день президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России поговорил с главой КНР Си Цзиньпином. Пекин пообещал направить в Украину и другие страны спецпредставителя правительства КНР по Евразии для «коммуникации по поводу политического урегулирования» войны.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговоров, но не к выводу российских войск и не осудил вторжение РФ.

