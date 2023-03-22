Пекин снова заявил о «нейтральности» в войне. На вопрос, почему тогда Си игнорирует Зеленского, прямо не ответили 22 марта, 14:41 Ван Вэньбинь (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что визит главы КНР Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину был «поездкой дружбы, сотрудничества и мира», а сам он сохраняет «нейтралитет» по полномасштабной войне против Украины.



Об этом спикер ведомства Ван Вэньбинь заявил во время брифинга в среду, 22 марта, пишет The Guardian.

По его словам, Пекин будет «продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса», вероятно, имея в виду документ, который называют «мирным планом» КНР.

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«[Китай] не имеет эгоистических мотивов в украинском вопросе, не стоит в стороне и не пользуется возможностью извлечь выгоду для себя. То, что сделал Китай, сводится к одному — способствовать мирным переговорам», — сказал спикер МИД.

Как сообщает французская радиостанция RFI, один из журналистов отметил, что, глядя на договоренности и «теплые» разговоры Си Цзиньпина с Путиным, можно усомниться в «нейтральности» Пекина в отношении Украины. Он спросил: почему тогда Китай до сих пор не поговорил с президентом Владимиром Зеленским.

Вэньбин уклонился от прямого ответа, сказав: «Наша позиция по украинскому вопросу является последовательной и четкой, и Китай поддерживает связь со всеми сторонами».

20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

FT сообщила, что после визита в главу Кремля Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским. Однако, по словам президента Украины, Пекин пока не подтвердил этого.