Китай никогда не нападет на Украину, а будет помогать — посол 17 марта, 02:16 Цей матеріал також доступний українською Фань Сяньжун (Фото:loda.gov.ua)

Китай направил украинскому народу две партии гуманитарной помощи. В четверг, 17 марта, ожидается поставка третьей.

Об этом сообщил во время встречи с начальником военной администрации Максимом Козицким Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Фань Сяньжун.



«Китай и Украина – это стратегические партнеры, этот год – это 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как Посол могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане. Мы всегда будем уважать ваше государство, развивать отношения на основе равенства и взаимовыгоды. Мы будем уважать тот путь, который выбирают украинцы, потому что это суверенное право каждого народа», - отметил посол.

Также он сообщил, что китайское посольство переехало из Киева во Львов и остается здесь работать.

«Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помочь вам развиваться. В этой ситуации, которая сейчас у вас, будем поступать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу», — добавил он.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

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Сообщалось, что США обезопасили Китай от предоставления военной или финансовой помощи России после полномасштабного вторжения в Украину.

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