В Китае заявили, что причиной войны России против Украины являются «проблемы безопасности Европы» 26 мая, 10:56 Мао Нин подчеркнула, что Китай стоит на стороне мира и на «правильной стороне истории» (Фото:МИД Китая)

В четверг, 25 мая, в Китае сделали заявление, что причинами войны России против Украины стали проблемы безопасности, которые накопились в управлении безопасностью Европы. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

В своем комментарии относительно визита китайского дипломата Ли Хуэйя в Берлин и его заявления о полномасштабном вторжении РФ в Украину, она заявила, что война России против Украины — это трагедия, которой можно было бы избежать. Но она дошла до того этапа, где есть сегодня.

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«Есть болезненные уроки, над которыми все стороны должны по-настоящему задуматься. Кризис в Украине — это, по сути, взрыв проблем, возникших в управлении безопасностью в Европе. Китай всегда самостоятельно принимает суждения по существу вопроса», — сказала Мао.

Мао Нин также подчеркнула, что Китай стоит на стороне мира и на «правильной стороне истории». По ее словам, Китай будет оставаться преданными продвижению переговоров ради мира и готов к международному сообществу.

«Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине», — заявила Мао.

24 мая года Ли Хуэй заявил на встрече с Государственным секретарем МИД Германии Андреасом Михаэлисом, что Китай призывает европейские страны начать изучать коренные причины «кризиса в Украине» и поддерживает их усилия по обеспечению долгосрочной стабильности на европейском континенте.

24 февраля Министерство иностранных дел Китая обнародовало «мирный план» для урегулирования войны РФ против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня между Россией и Украиной, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия.