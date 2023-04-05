Китай направил авианосную группу в Тайвань
Флаги Китая и Тайваня (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Китайская авианосная группа подошла к юго-восточному побережью Тайваня накануне встречи президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.
Об этом со ссылкой на министерство обороны Тайваня сообщает Reuters.
Группа китайских боевых кораблей во главе с авианосцем Шаньдун прошла по проливу, отделяющему Тайвань от Филиппин, затем у воды к юго-востоку от острова и направилась в западную часть Тихого океана для проведения учений.
«Китайские коммунисты продолжают направлять самолеты и корабли, чтобы вторгнуться в море и воздушное пространство Тайваня. Такие действия представляют не только существенную угрозу нашей национальной безопасности, но и разрушают статус-кво региональной безопасности и стабильности и никак не являются действиями ответственной современной страны», — заявили в оборонном ведомстве Тайваня.
В марте прошлого года Шаньдун с группой боевых кораблей прошел по Тайванскому проливу за несколько часов до начала встречи лидеров Китая и США.