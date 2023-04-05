Китай направил авианосную группу в Тайвань 5 апреля, 19:23 Флаги Китая и Тайваня (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Китайская авианосная группа подошла к юго-восточному побережью Тайваня накануне встречи президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в Лос-Анджелесе.

Об этом со ссылкой на министерство обороны Тайваня сообщает Reuters.

Группа китайских боевых кораблей во главе с авианосцем Шаньдун прошла по проливу, отделяющему Тайвань от Филиппин, затем у воды к юго-востоку от острова и направилась в западную часть Тихого океана для проведения учений.

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«Китайские коммунисты продолжают направлять самолеты и корабли, чтобы вторгнуться в море и воздушное пространство Тайваня. Такие действия представляют не только существенную угрозу нашей национальной безопасности, но и разрушают статус-кво региональной безопасности и стабильности и никак не являются действиями ответственной современной страны», — заявили в оборонном ведомстве Тайваня.

В марте прошлого года Шаньдун с группой боевых кораблей прошел по Тайванскому проливу за несколько часов до начала встречи лидеров Китая и США.