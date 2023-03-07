Китай приравнял возможные поставки оружия России к помощи США Тайваню. Уверяет, что связи с Москвой «ни для кого не угроза» 7 марта, 09:50 Цинь Ган (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что «конфликт и конфронтация» с США неизбежны, если Вашингтон «не изменит курс», и выступил за усиление отношений с Россией.

Об этом он заявил на своей первой в должности главы МИД пресс-конференции во вторник, 7 марта, сообщают CNN и The Guardian.

Цинь Ган очертил внешнюю политику Пекина на ближайшие годы. Министр обвинил Соединенные Штаты в росте напряженности в отношениях двух сверхдержав и назвал отношение Вашингтона к Китаю «безрассудной игрой», предупредив о «катастрофических последствиях».

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«Если Соединенные Штаты не нажмут на тормоза, а продолжат нестись по ложному пути, никакие предохранители не смогут предотвратить схождение с рельсов, и непременно возникнут конфликт и конфронтация», — заявил министр.

В то же время, китайский министр выступил за тесные отношения с Россией, назвав связи Пекина и Москвы «примером для глобальных международных отношений». Он уверяет, что они «не основаны ни на союзе, ни на конфронтации, не нацелены ни на какую третью сторону и не являются угрозой ни для одной страны».



Цинь Ган снова назвал развязанную РФ полномасштабную войну против Украины «украинским кризисом, который подошел к критическому моменту». Цинь Ган призвал как можно быстрее начать «процесс мирных переговоров» и повторил пропаганду, что «санкции и давление не решат проблему».

«Либо военные действия прекращаются, восстанавливается мир и начинается процесс политического урегулирования, либо в огонь подливается еще больше масла, и кризис еще больше расширяется и выходит из-под контроля», — сказал глава МИД

Также он приравнял возможную будущую военную поддержку войны РФ против Украины к поставкам Вашингтоном вооружений для Тайваня, который Пекин продолжает считать своей территорией, хотя никогда не контролировал остров.

«Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?» — сказал он.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

24 февраля Китай обнародовал «документ с позицией» по полномасштабной войне РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Пекин говорит об уважении к территориальной целостности, призывает к переговорам, прекращению боевых действий, выступает против «односторонних санкций» и за противодействие применению ядерного оружия.

В последние недели США и НАТО говорят, что обеспокоены возможными планами Пекина передать России оружие. Китай это отрицает. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев пока не видел таких признаков.

