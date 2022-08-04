«Нанесли точечные удары». Китай начал военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня 4 августа, 09:37 Экран показывает, что армия Китая начала военные учения в водах и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань (Фото:REUTERS/Tyrone Siu)

В четверг, 4 августа, Пекин начал учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайванском проливе, это произошло на фоне визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает The Guardian.

Планируется, что учения Китая продлятся до воскресенья, 7 августа, они проводятся в шести зонах вокруг Тайваня.

«Командование Восточного театра военных действий НОАК провело учения по дальней артиллерийской стрельбе в Тайваньском проливе, нанеся удары по целям на восточной стороне пролива и достигнув ожидаемого результата», — говорится в сообщении.

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В командовании китайской армии заявили, что «нанесли точечные удары по конкретным районам в восточной части Тайваньского пролива».

Зоны учений Китая расположены вокруг Тайваня и частично перекрывают участки, которые Тайвань считает своими территориальными водами.

Власти Тайваня обвинили Китай в де-факто блокаде, однако его армия сейчас пребывает в обычном режиме.

31 июля спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отправилась в турне по странам Азии. В официальной программе визита поездки на Тайвань не было. Однако уже вечером 2 августа самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань — первая поездка представителя США такового уровня на остров с 1997 года.

28 июля китайские государственные СМИ сообщили, что лидер Китая Си Цзиньпин предупредил президента США Джо Байдена о последствиях «вмешательства» в дела Тайваня, заявив, что глава Белого дома «играет с огнем». Пекин предупредил Вашингтон о недопустимости визита Пелоси на Тайвань.

Тайвань является частично признанным государством, которое Китай считает своей территорией. Тайвань управляется демократическим правительством и считается одним из четырех «азиатских тигров» — самых успешных экономик региона. Официальный Пекин категорически возражает против попыток любых государств устанавливать отношения с Тайванем либо посещать остров. США признают легитимность КНР как единого государства, но в то же время продолжают развивать связи с островом.

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