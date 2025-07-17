Китай на фоне военных учений направил в Тайвань 58 боевых самолетов и корабли

Народно-освободительная армия Китая за прошедшие сутки направила в Тайвань, где продолжаются масштабные военные учения Хань Куан, 58 боевых самолетов разных типов и десять кораблей ВМС и Береговой охраны.

Об этом говорится в посуточном возведении тайваньского оборонного ведомства, обнародованного в X.

В материале говорится, что 45 китайских воздушных судов, среди которых истребители, бомбардировщики, беспилотники и вертолеты, пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную границу между материком и островом, и вошли в северную, центральную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня.

Большинство подлетов боевой авиации НОАК — 25 и 27 случаев соответственно — тайваньские военные зафиксировали со стороны густонаселенных центральной и юго-западной части острова, где также расположены крупнейшие военные базы ВМС и ВВС Тайваня.

Это первый случай, когда НОАК направила на остров такое количество боевых самолетов и кораблей с начала учений Хань Куан 9 июля.

В то же время, на Тайване заверили, что нарушения китайскими военными воздушного пространства или вхождения в прилегающие к острову морские районы не было, тайваньские военные следили за ситуацией и продолжали отрабатывать задачи своих учений.

16 июля Япония в ежегодном отчете об обороне назвала быстрое ускорение военной активности Китая самым большим стратегическим вызовом современности.

9 июля Bloomberg сообщило, что Тайвань готовится начать самые масштабные ежегодные военные учения за всю свою историю из-за угроз со стороны Китая.

В марте агентство писало, что министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Ожидается, что это произойдет в 2027 году.