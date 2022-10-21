Китай может вторгнуться на Тайвань до 2024 года — глава ВМС США 21 октября, 00:47 Тайвань (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Глава ВМС США предупредил, что американские военные должны быть готовы к возможности китайского вторжения на Тайвань до 2024 года. В Вашингтоне растет тревога по этому поводу.

Об этом пишет Financial Times.



Адмирал Майк Гилдей, начальник военно-морских операций, сказал, что США должны учитывать, что Китай может принять меры против Тайваня гораздо раньше, чем даже более пессимистические предупреждения. Дебаты в США о том, когда Китай может вторгнуться на Тайвань, усилились после того, как адмирал Филипп Дэвидсон, тогдашний глава Индийско-Тихоокеанского командования, в прошлом году заявил Конгрессу, что китайские военные могут принять меры против Тайваня до 2027 года.

Видео дня

"Когда мы говорим об окне 2027 года, на мой взгляд, это должно быть окно 2022 или потенциально окно 2023 года", - сказал Гилдей.

Комментарии Гилдея прозвучали через два дня после того, как государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай «полон решимости достичь воссоединения в гораздо более быстрый срок».

Китай заявляет о суверенитете над Тайванем и предупредил Вашингтон не поощрять силы, выступающие за независимость в стране. Во время открытия 20-го съезда Коммунистической партии Китая в воскресенье президент Си Цзиньпин предостерег США от поддержки Тайваня, обвинив "внешние силы" в обострении напряженности.

Подчеркивая восходящую обеспокоенность по поводу военной активности Китая вблизи Тайваня, усилившегося после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе, Джо Байден четырежды предупреждал Китай, что США вмешаются, чтобы защитить Тайвань от непровоцированного нападения.

Поскольку официальные лица США бьют тревогу, Конгресс вскоре проголосует за закон, который будет финансировать распределение оружия для Тайбэя. Законопроект о расходах на оборону предусматривает 10 миллиардов долларов в течение пяти лет, что станет первым случаем финансирования США продаж оружия Тайваню. Ранее Тайбэй оплачивал американское оружие, продажи которого были одобрены Вашингтоном.