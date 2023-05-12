Китай готовится воспользоваться поражением России в Украине: СМИ узнали о тайном письме Борреля 12 мая, 12:16 Лидер КНР Си Цзиньпин может воспользоваться поражением России (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предупредил что Китай «воспользуется геополитическими преимуществами» поражения России в войне против Украины, пишет FT со ссылкой на его тайное письмо.

В документе, который оказался в распоряжении редакции, Боррель призвал страны-члены ЕС найти «последовательную стратегию» в отношении Китая, которая отвечает как растущему национализму Пекина, так и «ужесточению конкуренции между США и Китаем».

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«Китайский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос России. Амбиции Китая явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сумеет извлечь из этого геополитическое преимущество», — отметил он.

Отмечается, что письмо стало отправной точкой перед двухдневной дискуссией между министрами иностранных дел стран ЕС, которые начнутся в пятницу, 12 мая, о новой политике в отношении Китая.

В нем Боррель также подчеркнул готовность блока «серьезно взаимодействовать» с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы. Он сказал, что ЕС «приветствует все искренне позитивные шаги, исходящие от Китая, направленные на поиск решения».

Боррель написал в письме, что ЕС не должен стремиться «блокировать растущую мощь развивающихся стран», в знак нежелания государств-членов принять более жесткий подход США к Китаю.

Он также выступил в поддержку стратегии ЕС по «снижению рисков», которую он представил как менее рискованную, чем отход Америки от Китая.

«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться укрепить свои собственные возможности для маневра, не выбирая ничью сторону», — говорится в материале.

Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

В Офисе президента этот мирный план раскритиковали.





26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Киев и еще несколько стран специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

