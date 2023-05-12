Китай готовится воспользоваться поражением России в Украине: СМИ узнали о тайном письме Борреля

12 мая, 12:16
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Лидер КНР Си Цзиньпин может воспользоваться поражением России (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Лидер КНР Си Цзиньпин может воспользоваться поражением России (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предупредил что Китай «воспользуется геополитическими преимуществами» поражения России в войне против Украины, пишет FT со ссылкой на его тайное письмо.

В документе, который оказался в распоряжении редакции, Боррель призвал страны-члены ЕС найти «последовательную стратегию» в отношении Китая, которая отвечает как растущему национализму Пекина, так и «ужесточению конкуренции между США и Китаем».

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«Китайский вопрос гораздо сложнее, чем вопрос России. Амбиции Китая явно направлены на создание нового мирового порядка с Китаем в центре. Поражение России в Украине не сорвет траекторию Китая. Китай сумеет извлечь из этого геополитическое преимущество», — отметил он.

Отмечается, что письмо стало отправной точкой перед двухдневной дискуссией между министрами иностранных дел стран ЕС, которые начнутся в пятницу, 12 мая, о новой политике в отношении Китая.

В нем Боррель также подчеркнул готовность блока «серьезно взаимодействовать» с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы. Он сказал, что ЕС «приветствует все искренне позитивные шаги, исходящие от Китая, направленные на поиск решения».

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Боррель написал в письме, что ЕС не должен стремиться «блокировать растущую мощь развивающихся стран», в знак нежелания государств-членов принять более жесткий подход США к Китаю.

Он также выступил в поддержку стратегии ЕС по «снижению рисков», которую он представил как менее рискованную, чем отход Америки от Китая.

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«ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться укрепить свои собственные возможности для маневра, не выбирая ничью сторону», — говорится в материале.

Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящего из 12 пунктов. В частности, Пекин призвал к прекращению огня, переговорам, но не к выводу российских войск.

В Офисе президента этот мирный план раскритиковали.

26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России провел переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. После этого Пекин объявил, что отправит в Киев и еще несколько стран специального представителя правительства КНР по делам Евразии для «углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию» полномасштабной войны, которую Пекин называет «украинским кризисом».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Китай Евросоюз Жозеп Боррель Война России против Украины

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