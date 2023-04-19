Утечка секретных документов: Китай вскоре может развернуть сверхзвуковой беспилотник-шпион — The Washington Post 19 апреля, 08:40 Китайские солдаты (Фото:http://eng.chinamil.com.cn)

Китайские военные могут вскоре развернуть высотный беспилотник-шпион, который будет двигаться со скоростью, по крайней мере, в три раза превышающей скорость звука.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретную информацию американского военного ведомства.

Данный беспилотник значительно усилит способность Китая проводить операции по наблюдению.

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«Секретный документ Национального агентства геопространственной разведки, о котором ранее не сообщалось, показывает, что китайские военные делают технологические успехи, которые могут помочь им нацелиться на американские военные корабли вокруг Тайваня и военные базы в регионе», — говорится в материале.

В документе представлены спутниковые снимки от 9 августа, на которых видны два разведывательных беспилотника WZ-8 с ракетным двигателем на авиабазе в восточном Китае, примерно в 350 милях вглубь страны от Шанхая.

Эти беспилотники являются передовой системой наблюдения, которая может помочь Китаю собирать картографические данные в режиме реального времени для разработки стратегии или нанесения ракетных ударов в ходе возможного конфликта.

В оценке говорится, что Народно-освободительная армия «почти наверняка» разместила свое первое подразделение беспилотных летательных аппаратов на базе, которая входит в состав Восточного театрального командования.

4 февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считается шпионским устройством.

Ранее Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

Reuters писало, что американские истребители были готовы лететь сбивать шар, однако военное руководство посоветовало Джо Байдену не отдавать приказ о сбитии. Он прислушивался к совету, поэтому воздушный шар продолжал летать над США, пока его сопровождал один из самолетов.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств». Там отметили, что аппарат гражданский и используется для метеорологических исследований.

Позже в Пентагоне заявили о пролете еще одного китайского воздушного шара над Латинской Америкой.

На фоне этих инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.