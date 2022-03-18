В ЕС и США считают, что Китай рассматривает возможность помочь России — СМИ 18 марта, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Китай может склоняться к тому, чтобы оказать помощь России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины, — об этом сообщают Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США.

Высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности заявил Politico, что у лидеров Евросоюза есть «надежные доказательства» того, что Китай рассматривает возможность предоставить военную помощь стране-агрессору. По его словам, «все лидеры ЕС прекрасно знают, что происходит». О какой именно помощи просит Россия, чиновник не уточнил.



Видео дня

«Нас беспокоит тот факт, что Китай заигрывает с русскими», — добавил собеседник Politico и сообщил, что, если Пекин пойдет навстречу Москве, Евросоюз введет торговые ограничения против Китая.



Bloomberg сообщает со ссылкой на осведомленные источники, что сдержанная реакция Китая на полномасштабное вторжение России в Украину «укрепила мнение» администрации президента США Джо Байдена по поводу того, что президент Си Цзиньпин может приближаться к решению поддержать страну-агрессора. По словам высокопоставленных американских чиновников, «Китай ищет способы смягчить удар от санкций, которые ввели против России США и их союзники».

Некоторые собеседники Bloomberg на условиях анонимности также сказали, что Китай рассматривает возможность поставки России оружия, в частности, беспилотников.



Bloomberg со ссылкой на данные Разведывательного управления Пентагона пишет, что Китай в целом поддерживает утверждения России о том, что ее полномасштабное вторжение в Украину якобы вызвано «подталкиваемым США расширением НАТО и пренебрежением интересами безопасности России». В то же время, по данным Пентагона, «Пекин, вероятно, не хочет полноценно поддерживать Россию, чтобы не разрушить собственные экономические отношения с Европой и США». Также в Пентагоне считают, что Китай внимательно наблюдает за развитием ситуации и решительным отпором украинских защитников. При этом представители Китая заявляют, что хотят содействовать дипломатическому урегулированию.

Слушайте подкаст на эту тему

Агентство Bloomberg также ознакомилось с дипломатической перепиской, из которой следует, что представители США сейчас не знают об истинных намерениях Китая в отношении Украины и России.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России после ее полномасштабного вторжения в Украину. Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

В 15:03 18 марта (по киевскому времени) президент США Джо Байден начал переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.