Байдену придется пройти тот же путь с Си Цзиньпином, что и с Путиным — Портников 22 февраля, 16:22 Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время саммита G20 на Бали, 14 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Политолог и публицист Виталий Портников в интервью Radio NV выразил убеждение, что президенту США Джо Байдену придется пройти с лидером Китая Си Цзиньпином тот же путь, что и с российским диктатором Владимиром Путиным.

Портников выразил мнение в эфире Radio NV, что отношения США и Китая продолжат обостряться, и американцы будут делать все возможное, чтобы Китай воздержался от поставок летального оружия России.

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«Все будет так, как в отношениях Соединенных Штатов и России. Байден очень надеялся, что Путин изберет путь здравого смысла, что он поймет, что для него война с Украиной опасна, что усиление Китая угрожает его собственным интересам, а потому он должен найти общий разговор с Соединенными Штатами. Ничего такого не произошло. Сейчас Байдену придется пройти тот же путь с Си Цзиньпином», — сказал он.

Политолог убежден, что Китай избрал свою сторону задолго до начала войны.

Портников прогнозирует, что Китай выдвинет свою инициативу о прекращении огня, которая будет связана с территориальными уступками, поэтому Украина ее не примет.

«И Китай тогда с легким сердцем скажет, почему он поддерживает Россию. Потому что Россия готова к миру, а Запад и Украина, подпевающая Западу, не готовы. После этого мирного плана ни у кого в Пекине не будет сомнений, где сторона войны», — считает он.

Политолог объяснил, что сейчас в элитных китайских кругах спорят о том, стоит ли поддерживать Россию, когда она проигрывает.

«Я думаю, что вот эти круги, которые связаны с главой КНР, смогут дать им ответ на этот вопрос: „Мы не очень-то хотим поддерживать Россию, но мы предложили мир, а Запад отказался от мира“. Вот и все», — сказал Портников.

22 февраля представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай не рассматривает возможность предоставления летальной поддержки России для полномасштабной войны против Украины.

9 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию о том, что Пекин рассматривает возможность оказания летальной поддержки России, включая оружие и боеприпасы. Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай от этого, назвав такой шаг «пересечением красной линии».

В МИД Китая заявили, что США «не имеют права читать нотации» о возможных поставках оружия России и упрекнули в помощи Украине. После этого в ведомстве заявили, что развязанная Россией полномасштабная война «выходит из-под контроля».

Китай воздерживается от критики развязанной РФ войны против Украины и утверждает, что якобы занимает «объективную и справедливую позицию».



Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что глава КНР Си Цзиньпин поручил правительству Китая наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай желает увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Позже в КНР подтвердили, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом. В ходе видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.

