Тайвань ожидает нападения Китая в 2027 году 18 января, 22:20 Армия Тайваня (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Китай, вероятно, вторгнется на Тайвань. Нападение может произойти в 2027 году, предупреждает МИД страны.

Об этом сообщает Sky News.

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву считает, что Китай может пойти на такой шаг, чтобы отвлечь внимания от внутренних проблем.

«Китай теперь, вероятнее всего, вторгнется на Тайвань, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем лидера Си Цзиньпина», — заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

Видео дня

Он установил 2027 год как ключевую дату, когда такие действия, скорее всего, произойдут.

Как отмечает издание, напряжение в Тайванском проливе растет и является самым высоким за многие годы. По данным тайваньских источников, Китай теперь каждый день летает на истребителях в направлении воздушного пространства острова.

26 декабря более 70 китайских истребителей и беспилотников вошли в опознавательную зонупротивовоздушной обороны Тайваня.

В КНР утверждают, что ее военные провели «учения по нанесению ударов» в ответ на некие «провокации».

По словам одного из высокопоставленных тайваньских чиновников, таким образом Пекин решил ответить на принятие США оборонного бюджета. В нем, в частности, предусмотрены средства на увеличение военной помощи Тайваню.