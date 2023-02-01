«У нас есть шанс с Китаем». Почему китайцы могут изменить отношение к войне на более проукраинское — замглавы МИД 1 февраля, 18:10 Андрей Мельник подчеркнул, что украинские дипломаты должны работать над тем, чтобы Китай занимал более проукраинскую позицию (Фото:Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China via Facebook)

Экспосол Украины в Германии, а сейчас заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Radio NV рассказал, почему киитайцы могут изменить свое отношение к войне на более проукраинское.

«Мы видим эту нейтральную позицию, мы видим очень скептическое и сдержанное отношение китайцев к этой войне, которую россияне ведут против Украины. Но мы рассчитываем на то, что эта позиция может и должна меняться в нашу сторону, что на нас будут смотреть не только с точки зрения этого великого противостояния — Китай против коллективного Запада. К сожалению, Украина где-то наверняка в этом контексте рассматривается руководством этого государства. Поэтому я думаю, что у нас есть шанс с Китаем. Это очень непросто», — сказал Мельник в эфире Radio NV.

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В то же время, дипломат отметил, что «шанс Украины с Китаем» — вопрос не завтрашнего дня.

«Китай по крайней мере воздерживался в ООН, когда было голосование по важным резолюциям Генассамблеи в контексте этой агрессии. В некоторых случаях он голосовал против. Поэтому у нас здесь есть определенный маневр, который оставляет нам шанс убеждать Китай в том, что стоять на стороне Украины или переходить на сторону Украины — это отвечает национальным интересам Китая», — пояснил он.

Мельник напомнил, что Китай глубоко вовлечен в торговые отношения с коллективным Западом, включая Германию и США, и так же зависит от этих отношений, как и партнеры Украины.

«Все зависит от того, насколько мы сможем достучаться до Китая, убедить его в том, что стоять на нашей стороне или маленькими шагами нас поддерживать, даже гуманитарно, у Китая есть возможность. К сожалению, пока этого не происходит. Этого можно добиться. Конечно, оружие и все остальное является менее реалистичным. Но здесь можно начинать с маленьких дел», — подытожил дипломат.

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы «решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня».

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.