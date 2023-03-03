Китайское оружие может дать второе дыхание неудачной войне России в Украине. Почему лидеры КНР пока осторожны — The Economist 3 марта, 18:47 Член Политбюро ЦК КПК Ван И на встрече с диктатором Владимиром Путиным, 22 февраля 2023 года (Фото:Sputnik/Anton Novoderezhkin/Pool via REUTERS)

За время неудачного вторжения в Украину Россия начала испытывать катастрофическую нехватку боеприпасов. Разведка США заявляет, что Китай рассматривает возможность снабжения России вооружением. Это может изменить ход войны, но также спровоцирует более глубокий кризис в отношениях Китая с Америкой и Европой, пишет The Economist.



В течение десятилетий Россия поставляла оружие в Китай. С 2001 по 2010-й ежегодно объем составлял в среднем 2 миллиарда долларов, а в 2015 году — рекордные 7 миллиардов. Теперь ситуация изменилась.

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Россия обращалась к Китаю с просьбой о предоставлении оружия уже с первых месяцев войны. Пекин неоднократно отказывал, посылая лишь нелетальную помощь, например, шлемы, и предметы двойного назначения, например, детали для самолетов.

23 февраля немецкий журнал Der Spiegel заявил, что российские вооруженные силы ведут переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о покупке 100 ударных беспилотников. Россия использовала подобные беспилотники как на передовой, так и для регулярных ударов по энергосети Украины.

Спустя день американская пресса сообщила, что Китай рассматривает возможность отправки в РФ артснарядов. И Россия, и Украина используют советские боеприпасы калибров 122 мм и 152 мм, поэтому ищут старые запасы по миру. Но у России мало друзей. Она уже зачистила склады Беларуси, немного поставила Северная Корея, а у Ирана мало чем можно поживиться, отмечает The Economist.

Немного известно о размере и качестве запасов Китая, совместимых с российским оружием, говорит Лонни Хенли, бывший сотрудник разведывательного управления Пентагона. Но их точно хватило бы, чтобы предотвратить угрожающий кризис боеприпасов в России. Это имело бы большое значение для хода противостояния, считает он.

Китай — четвертый в мире экспортер оружия. Восемь его фирм входят в последний рейтинг 100 лучших оружейных компаний мира, составленный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира, а семь вошли в двадцатку лучших. За последние годы продажи продукции китайского ВПК значительно выросли.

Война может дать Пекину возможность перезагрузить и сбалансировать свои отношения с Россией в оборонной сфере, предполагает The Economist. В течение многих лет КНР импортировала российские военные технологии, адаптируя их, чтобы производить собственное оборудование. В период с 2017 по 2021 год 81% оборонного импорта поступало из России, включая двигатели для новейших китайских истребителей-невидимок.

Теперь у китайцев есть шанс стать относительно равноправным партнером для российской оборонной промышленности, считает Майкл Раска из Школы международных исследований С. Раджаратнама в Сингапуре. Пекин мог бы помочь России обойти западные санкции, отправляя высокотехнологичные компоненты для беспилотников, крылатых ракет и другого высокоточного оружия. Раска предполагает, что в обмен Китай может пожелать технологии для РД-180, российского ракетного двигателя, используемого для космических запусков (и потенциально — баллистических ракет). Технологии для подлодок и реактивные двигатели также привлекают КНР.

Но в Пекине есть причины для сдержанности. По словам европейского чиновника, знакомого с проблемой, там разъярены на Кремль из-за того, что Америка обнародовала дискуссии о продаже оружия. Китай хотел бы, чтобы любая поддержка Москвы оставалась тайной, потому что утечки подорвут его претензии быть нейтральным посредником в деле завершения войны. Это еще больше отравило бы отношения с Америкой и спровоцировало бы негативную реакцию в Европе. Линда Томас-Гринфилд, представитель США в ООН, и Жозеп Боррель, руководитель внешней политики ЕС, предупредили, что помощь России летальным оружием станет пересечением красной линии.

В настоящее время Китай осторожен. Ван И, главный дипломат КНР, сказал Боррелю на встрече 18 февраля, что его страна не будет поставлять оружие России. Пекин всегда настаивает, что не посылает оружие странам, находящимся в состоянии войны. Но если положение России на поле боя будет выглядеть отчаянным весной или летом, когда Украина надеется начать наступление, терпение пекинских лидеров будет подвергнуто испытанию, резюмирует издание.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России.



В Пентагоне говорят, что внимательно будут следить за возможными поставками оружия из Китая в РФ, а в Госдепе обещают, что США без колебаний отреагируют, если Пекин все же передаст оружие Москве.

