«Продуманный дипломатический демарш». Эксперт назвал причины скандального заявления посла Китая о суверенитете постсоветских стран и Крыма

25 апреля, 15:13
NV Премиум
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По мнению Виктора Константинова, заявления китайского посла во Франции могут быть связаны с визитом Эммануэля Макрона в Китай (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

По мнению Виктора Константинова, заявления китайского посла во Франции могут быть связаны с визитом Эммануэля Макрона в Китай (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Доцент Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Виктор Константинов в интервью Radio NV объяснил причины скандального заявления посла Китая во Франции Лу Шае о якобы сомнительных суверенитете постсоветских стран и статусе Крыма.

Как отметил Константинов в эфире Radio NV, сложно представить, что посол Китая — страны, склонной к высокому уровню контроля, сделал заявление «от себя».

Эксперт также объяснил, что использовать посла для проверки реакции на какую-то точку зрения — «достаточно распространенная историческая практика».

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Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   СССР Крым Китай Евросоюз Франция Украина Россия-Китай Распад СССР Постсоветское пространство радио NV

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