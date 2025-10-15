Китайские таможенники конфисковали 60 тысяч карт, на которых «неправильно» обозначили Тайвань

Китайские таможенники в восточной провинции Шаньдун изъяли 60 тысяч карт, на которых «неправильно обозначили провинцию Тайвань». КНР считает остров частью своей территории.

Об этом сообщает BBC.

В китайской таможне объяснили, что такие карты «ставят под угрозу национальное единство».

«Проблемные» карты, предназначенные для экспорта, не могут быть проданы, поскольку они «ставят под угрозу национальное единство, суверенитет и территориальную целостность Китая», — говорится в сообщении таможни.

Таможенная служба Китая заявила, что на изъятых картах также отсутствует линия из девяти пунктиров, разграничивающая претензии Пекина почти на все Южнокитайское море. В 2023 году фильм Барби запретили во Вьетнаме якобы из-за изображения этой линии. Также таможня сообщила, что на картах не обозначена морская граница между Китаем и Японией.

В заявлении таможни не указано, где должны были продавать изъятые карты. Конфискация «проблемных карт» китайскими таможенниками не редкость, хотя количество карт, изъятых в Шаньдуне, значительно превышает предыдущие изъятия. Товары, не проходящие таможенное освидетельствование, уничтожают.

В марте таможенники в аэропорту Циндао изъяли партию из 143 морских карт, содержащих «очевидные ошибки» в национальных границах.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Россия помогает Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. В материале говорится о том, что РФ использует свой боевой опыт для проведения подготовки китайских воздушно-десантных подразделений и обучения десантированию бронетехники. По мнению аналитиков, это усилит способность Пекина захватить Тайвань.

Китай считает Тайвань своей территорией и резко реагирует на любые поставки западного оружия на остров. Армия КНР стремительно наращивает силы и проводит масштабные учения вокруг Тайваня.

По оценкам американской разведки, Си Цзиньпин приказал армии быть готовой к силовому захвату острова к 2027 году, хотя эта дата не является официальным дедлайном.

Трамп неоднократно заявлял, что во время его президентства Китай не решится на вторжение в Тайвань.